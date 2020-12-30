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Спасибо огромное за быстро доставленный
Спасибо огромное за быстро доставленный заказ!!! Заказывал помпу на термопот ,все подошло!Процветания вашему сайту и магазину!!! При случае ,буду заказывать у вас!
Заказал мотор на пылесос 31
Заказал мотор на пылесос 31 декабря отправили в течении часа, до Нижневартовска добрался за неделю. Упакованно хорошо, собрал пылесос работает )
большое спасибо Илья
большое спасибо Илья что .за 1 день починили мясорубку когда в других не могли найти запчасти даже 2 нед удачи вам. я буду вас и дальше предлагать своим знакомым
Хороший магазин, богатый ассортимент по
Хороший магазин, богатый ассортимент по приемлемым ценам, брал анод для бойлера и тен, собрал все работает.
Сломался пылесос, обзвонив мастерские в
Сломался пылесос, обзвонив мастерские в округе и узнав цены на мотор, хотел купить только мотор, в итоге подобрали подходящий по размеру и предложили почистить пылесос внутри и установить новый на месте. Получилось не дорого, я доволен.
Обратились по ремонту стиральной машины
Обратились по ремонту стиральной машины, у нас стиральная машина Бош, специалист Макси-сервиса прибыли уже через час!!! Устранили за 15 минут! А цены дешевле чем в других сервисных центрах. Спасибо! Рекомендую! С уважением семья Свиридовых.