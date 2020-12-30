Ремонт и продажа запасных частей для бытовой техники в Казани

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Втулка шнека мясорубки Бош, BoschВтулка шнека мясорубки Бош, Bosch
43%

Втулка шнека мясорубки Бош, Bosch

350  руб. 200  руб.

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Предохранительная втулка Philips, ZelmerПредохранительная втулка Philips, Zelmer
43%

Предохранительная втулка Philips, Zelmer

350  руб. 200  руб.

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Новости

Советы по ремонту подшипников

Советы по ремонту подшипников

maxi
news
2018
Компания «Макси-Сервис» оказывает услуги по ремонту и замене подшипников в...
Советы по замене ремней

Советы по замене ремней

maxi
news
2018
Компания «Макси Сервис» предлагает запчасти для бытовой техники и услуги...
Видео по ремонту

Видео по ремонту

maxi
news
2018
Замена ремня в стиральной машине. Видеоинструкция по ремонту стиральной...
Как правильно рассчитать мощность кондиционера?

Как правильно рассчитать мощность кондиционера?

maxi
news
2018
Мощность кондиционера рассчитывают в зависимости от площади помещения....
Как узнать точную модель машины

Как узнать точную модель машины

maxi
news
2018
На каждой стиральной машине имеется заводской номер. Для того чтобы узнать...
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Акции и скидки

Втулка шнека мясорубки Бош, BoschВтулка шнека мясорубки Бош, Bosch
43%

Втулка шнека мясорубки Бош, Bosch

350  руб. 200  руб.

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Предохранительная втулка Philips, ZelmerПредохранительная втулка Philips, Zelmer
43%

Предохранительная втулка Philips, Zelmer

350  руб. 200  руб.

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Новинки

Крестовина стиральной машины Канди, Candy 41024624, 41037625Крестовина стиральной машины Канди, Candy 41024624, 41037625

Крестовина стиральной машины Канди, Candy 41024624, 41037625

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1500  руб.

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Манжета люка стиральной машины Samsung на 7,5 кг DC64-00563B

Манжета люка стиральной машины Samsung на 7,5 кг DC64-00563B

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1500  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 165° C 24558

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 165° C 24558

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100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 160° C 24557

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 160° C 24557

0 review(s)
100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 160° C 24557

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 160° C 24557

0 review(s)
100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 155° C 24556

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 155° C 24556

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100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 150° C 24555

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 150° C 24555

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100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 16A, 145° C 24554

Термодатчик KSD 301 250v, 16A, 145° C 24554

0 review(s)
100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 140° C 24553

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 140° C 24553

0 review(s)
100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 16A, 135° C 24552

Термодатчик KSD 301 250v, 16A, 135° C 24552

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100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 115° C 24548

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 115° C 24548

0 review(s)
100  руб.

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Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 85° C 24543

Термодатчик KSD 301 250v, 10A, 85° C 24543

0 review(s)
100  руб.

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Для стиральных машин

Манжета люка стиральной машины Samsung на 7,5 кг DC64-00563B

Манжета люка стиральной машины Samsung на 7,5 кг DC64-00563B

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РУЧКА ВЫБОРА ПРОГРАММ АТЛАНТ 771239200700

РУЧКА ВЫБОРА ПРОГРАММ АТЛАНТ 771239200700

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Крестовина BOSCH/SIEMENS 215117 EBI746Крестовина BOSCH/SIEMENS 215117 EBI746

Крестовина BOSCH/SIEMENS 215117 EBI746

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Ручка люка LG 3650ER3002B/3650EN3005A белаяРучка люка LG 3650ER3002B/3650EN3005A белая

Ручка люка LG 3650ER3002B/3650EN3005A белая

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Улитка насоса Bosch Ø64 PMP602BO

Улитка насоса Bosch Ø64 PMP602BO

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Манжета люка LG 4986ER1003A БЕЗ ПИПКИ LG3000

Манжета люка LG 4986ER1003A БЕЗ ПИПКИ LG3000

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Ручка люка Ariston GREY FUTURA C00286151, DHL011ID, AR3854 серая

Ручка люка Ariston GREY FUTURA C00286151, DHL011ID, AR3854 серая

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Клапан антисифон AV0208 012677

Клапан антисифон AV0208 012677

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Крестовина барабана Samsung DC97-01115A, EBI728 под гайку (вал 145.8мм)Крестовина барабана Samsung DC97-01115A, EBI728 под гайку (вал 145.8мм)

Крестовина барабана Samsung DC97-01115A, EBI728 под гайку (вал 145.8мм)

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Прессостат INDESIT C00263798 Original

Прессостат INDESIT C00263798 Original

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ТЭН сушки для стиральной машины LG 1100W, IRCA 5301ER1001M ORIGINALТЭН сушки для стиральной машины LG 1100W, IRCA 5301ER1001M ORIGINAL

ТЭН сушки для стиральной машины LG 1100W, IRCA 5301ER1001M ORIGINAL

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Блок барабана INDESIT C00118932

Блок барабана INDESIT C00118932

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Для мясорубок

Шестерня привода мясорубки Skarlet, центральная SC-MG-45, Наклон зуба в левую сторону DF142aШестерня привода мясорубки Skarlet, центральная SC-MG-45, Наклон зуба в левую сторону DF142a

Шестерня привода мясорубки Skarlet, центральная SC-MG-45, Наклон зуба в левую сторону DF142a

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600  руб.

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Шестерня привода мясорубки Skarlet, центральная SC-MG-45, Наклон зуба в правую сторону DF142Шестерня привода мясорубки Skarlet, центральная SC-MG-45, Наклон зуба в правую сторону DF142

Шестерня привода мясорубки Skarlet, центральная SC-MG-45, Наклон зуба в правую сторону DF142

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600  руб.

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НАСАДКА (БАРАБАНЧИК-ТЁРКА) ДЛЯ МЯСОРУБКИ MOULINEX SS-989854 (МЕЛКАЯ)

НАСАДКА (БАРАБАНЧИК-ТЁРКА) ДЛЯ МЯСОРУБКИ MOULINEX SS-989854 (МЕЛКАЯ)

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900  руб.

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Шнек MRZ056 L-13.5mm, D-51mm к электромясорубке, в сборе со втулкой 10зубьевШнек MRZ056 L-13.5mm, D-51mm к электромясорубке, в сборе со втулкой 10зубьев

Шнек MRZ056 L-13.5mm, D-51mm к электромясорубке, в сборе со втулкой 10зубьев

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1000  руб.

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Шнек MRZ055 L-12mm, D-43mm к электромясорубке, в сборе со втулкой 10зубьевШнек MRZ055 L-12mm, D-43mm к электромясорубке, в сборе со втулкой 10зубьев

Шнек MRZ055 L-12mm, D-43mm к электромясорубке, в сборе со втулкой 10зубьев

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1000  руб.

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ШЕСТЕРНЯ ДЛЯ МЯСОРУБКИ MYSTERY (MYS001) ПЛАСТИК

ШЕСТЕРНЯ ДЛЯ МЯСОРУБКИ MYSTERY (MYS001) ПЛАСТИК

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450  руб.

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Шнек для электромясорубки Zelmer, ZL004Шнек для электромясорубки Zelmer, ZL004

Шнек для электромясорубки Zelmer, ZL004

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700  руб.

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Нож МИМ-300 подрезной с буртом

Нож МИМ-300 подрезной с буртом

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550  руб.

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Решетка МИМ-300 Крупная 9мм с буртом

Решетка МИМ-300 Крупная 9мм с буртом

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600  руб.

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Шестерня большая под шнек, с валом RMG-1205-8

Шестерня большая под шнек, с валом RMG-1205-8

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800  руб.

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RMG-1205-8, RMG-1208 Шнек в сборе, для мясорубки Redmond

RMG-1205-8, RMG-1208 Шнек в сборе, для мясорубки Redmond

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800  руб.

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Корпус овощерезки Moulinex HV4 SS-193447

Корпус овощерезки Moulinex HV4 SS-193447

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1500  руб.

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Отзывы

Спасибо огромное за быстро доставленный

Спасибо огромное за быстро доставленный заказ!!! Заказывал помпу на термопот ,все подошло!Процветания вашему сайту и магазину!!! При случае ,буду заказывать у вас!

Сергей Владимирович

Заказал мотор на пылесос 31

Заказал мотор на пылесос 31 декабря отправили в течении часа, до Нижневартовска добрался за неделю. Упакованно хорошо, собрал пылесос работает )

Александр

большое спасибо Илья

большое спасибо Илья что .за 1 день починили мясорубку когда в других не могли найти запчасти даже 2 нед удачи вам. я буду вас и дальше предлагать своим знакомым

гуля

Хороший магазин, богатый ассортимент по

Хороший магазин, богатый ассортимент по приемлемым ценам, брал анод для бойлера и тен, собрал все работает.

Семён

Сломался пылесос, обзвонив мастерские в

Сломался пылесос, обзвонив мастерские в округе и узнав цены на мотор, хотел купить только мотор, в итоге подобрали подходящий по размеру и предложили почистить пылесос внутри и установить новый на месте. Получилось не дорого, я доволен.

Василий Александрович

Обратились по ремонту стиральной машины

Обратились по ремонту стиральной машины, у нас стиральная машина Бош, специалист Макси-сервиса прибыли уже через час!!! Устранили за 15 минут! А цены дешевле чем в других сервисных центрах. Спасибо! Рекомендую! С уважением семья Свиридовых.

Андрей
Samsung
Tefal
Bork
Braun
Bosch
Moulinex
Philips
Redmond
Polaris
vitek

Компания «Макси-Сервис» реализует аксессуары и запчасти к бытовой технике оптом и в розницу. Запчасти для стиральных машин, водонагревателей, холодильников, электроплит, посудомоечных машин, печей, микроволновых печей от мировых производителей....

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